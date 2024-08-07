مرموش يسجل في فوز فرانفكورت بخماسية وديا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:18

كتب : FilGoal

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت

سجل الدولي المصري عمر مرموش هدفا في فوز آينتراخت فرانكفورت وديا بخماسية.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وفاز آينتراخت فرانكفورت على إف أس في فرانكفورت بنتيجة 5-2 تحضيرا للموسم الجديد.

عمر مرموش سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك إف أس في فرانكفورت عند الدقيقة 29 من الشوط الأول.

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ويلعب آينتراخت فرانكفورت ضد فالنسيا يوم السبت المقبل وديا تحضيرا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فرانكفورت مباراته الرسمية الأولى في الدوري الألماني يوم 19 أغسطس.

وسجل اللاعب صاحب الـ25 عاما مع فرانفكورت 17 هدفا وصنع ستة في 41 مباراة خاضها مع الفريق.

عمر مرموش فرانكفورت
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