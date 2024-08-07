أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:00
كتب : FilGoal
خسرت دنيا أبو طالب لاعبة التايكوندو السعودية فرصة الفوز بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو تحت 49 كيلو بأولمبياد باريس 2024.
وخسرت السعودية أمام الإيرانية مبینا نعمتزاده في مباراة البرونزية بنتيجة 2-0.
واستفادت دنيا من وصوله التايلاندية بانيباك ونجباتاناكيت لتخوض مرحلة الترضية وتنافس على برونزية.
وانتصرت دنيا في مباراة الترضية الأولى على المغربية أميمة البوشتي بنتيجة 2-0.
ثم خسرت مباراة البرونزية أمام بطلة إيران.
وتعد دنيا أبو طالب أول رياضية سعودية تشارك في الأولمبياد عبر التاريخ.
واستطاعت دنيا أبو طالب الفوز على لاعبة الكيان بنتيجة 2-1 في دور الـ 16.
دنيا أبو طالب البالغة من العمر 27 عاما تعتبر المصنفة رقم 9 على العالم.
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