مصطفى محمد يسجل هدفا في تعادل نانت مع لوريان

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 21:20

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

سجل مصطفى محمد هدفا لصالح فريقه نانت مع لوريان وديا اليوم الأربعاء.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وجاء هدف مصطفى في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

فيما أدرك لوريان التعادل عن طريق سامبو سومانو في الدقيقة 69.

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وشارك مصطفى محمد في المباراة منذ بدايتها وحتى استبداله في الدقيقة 70.

وسيختتم نانت ودياته استعدادا للموسم الجديد يوم الأحد المقبل بملاقاة كريستال بالاس.

وسيبدأ نانت مشواره في الدوري الفرنسي بمواجهة تولوز يوم 18 أغسطس الجاري.

مصطفى صاحب الـ26 عاما شارك مع نانت في 80 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع سبعة آخرين.

يذكر أن نانت أنهى الموسم الماضي في المركز الـ14 بعدما حصد 33 نقطة بفارق أربع نقاط عن مراكز الهبوط.

نانت مصطفى محمد
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