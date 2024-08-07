انتهت نهائي كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (3)-(1) طلائع الجيش.. لقب جديد

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 20:45

كتب : FilGoal

جون إيبوكا - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سرياميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش ضمن نهائي كأس الرابطة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش بعد قليل في نهائي كأس الرابطة في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، وتأهل للنهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

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بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.

لمتابعة مواجهة سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة

ق75 أحمد بلحاج يسجل الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا بعد متالعة رائعة

ق70 محمد توني يسجل الهدف الثاني لنادي سيراميكا بعد تمريرة متقنة من صديق أوجولا

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 كريم طارق يسجل هدف التعادل لنادي طلائع الجيش بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق31 عرضية خطيرة من صديق إيجولا تمر بغرابة من أمام جون إيبوكا المواجه للمرمى.

ق18 عرضية خطيرة من جون إيبوكا يحولها أحمد بلحاج في اتجاه المرمى ولكن محمد شعبان يتصدى لها

ق12 هجمة منظمة من لاعبي سيراميكا كليوباترا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها صديق أوجولا بعرضية أرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها جون إيبوكا بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ق2 تسديدة أولى عن طريق محمد إبراهيم تمر أعلى مرمى طلائع الجيش.

سيراميكا كليوباترا طلائع الجيش كأس الرابطة المضرية
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