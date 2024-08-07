نهائي كأس الرابطة - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط في طلائع الجيش

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد طلائع الجيش بعد قليل في نهائي كأس الرابطة في المباراة التي تقام على استاد الدفاع الجوي.

ويقود النيجيري جون إيبوكا هجوم سيراميكا ضد طلائع الجيش.

كما يشارك الجزائري أحمد قندوسي المعار من الأهلي لسيراميكا.

فيما يقود جودوين هجوم طلائع الجيش.

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب الموسم الماضي فيما يأمل طلائع الجيش في الظفر به لأول مرة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - خالد صبحي - أحمد رمضان

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد عادل - أحمد قندوسي - أحمد بلحاج - صديق إيجولا

خط الهجوم: جون إيبوكا

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب كأس الرابطة من الموسم الماضي، وتأهل للنهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بعد الفوز على المصري.

أما تشكيل طلائع الجيش فجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: أحمد متعب- محمد سمير- خالد سطوحي- أحمد عبد الرحمن

خط الوسط: علي حمدي- فريد شوقي- كريم طارق- عبد الرحمن أسامة "شيكا"- محمد هاني

خط الهجوم: جودوين