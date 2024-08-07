تقرير: تمت.. لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 20:10

كتب : FilGoal

وداع ماركو رويس

أتم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي اتفاقه مع الألماني ماركو رويس لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ماركو رويس

النادي : بوروسيا دورتموند

لوس أنجلوس جالاكسي

وحسبما ذكر الصحفي الإيطالي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فاربريزيو رومانو، فإن النادي الأمريكي اتفق مع رويس على توقيع عقد حتى عام 2025 مع إمكانية مده لموسم آخر.

وأوضح رومانو أن اللاعب الألماني سيسافر إلى أمريكا خلال الأيام المقبلة ليخضع للفحص الطبي ومن ثم توقيع العقود.

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وكان رويس انتهى تعاقده مع ناديه بروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

ولعب رويس مع بروسيا دورتموند لمدة 12 عاما، منذ عودة ناشئ الفريق إلى ناديه مرة أخرى عام 2012، قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقضى رويس صاحب الـ34 عاما، 21 عاما مع الفريق الأصفر والأسود في مراحل الناشئين والفريق الأول.

رويس لوس أنجلوس جالاكسي دورتموند
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