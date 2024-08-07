أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 19:35

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم كيشو - مصارعة رومانية

خسر محمد متولي "كيشو" فرصة المشاركة بمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم في أولمبياد باريس 2024.

وخسر الأذربيجاني هاسرات جافاروف -الذي تفوق على كيشو بدور الـ 16- من الأوكراني بارفيز ناسيبوف في نصف النهائي.

وكان كيشو قد خسر من جافاروف المصنف الأول على العالم في دور الـ 16 بنتيجة 9-0.

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من هو محمد كيشو؟

صاحب برونزية في المصارعة الرومانية بأولمبياد طوكيو 2020 لوزن 67 كجم، بعدما حمسه مدربه بجملة " 40 ثانية على موتك يا كيشو".

محمد إبراهيم السيد من مواليد الإسكندرية وبدأ ممارسة المصارعة بعمر 5 سنوات، وتخرج من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

كان يفضل متابعة كارتون سبايدر مان في صغره.

اشتهر بلقب "كيشو" والذي يعود لعبارة "كش ملك" المعروفة في لعبة الشطرنج، خاصة أن أغلب مبارياته انتهت بالفوز بلمس أكتاف أو عدم تكافؤ فني.

"إذا استمع أحد لحكايتي سيبكي بدلا من الدموع بحور"، هكذا تحدث كيشو عن قصته بعد هروب أحمد بغدودة.

حاز على جائزة أفضل مصارع تحت 23 عاما في عام 2019 من اتحاد المصارعة العالمية المتحدة، بعدما فاز بلقب بطولة العالم تحت 23 عاما في المجر ومن قبلها في رومانيا.

كيشو رفع رصيد مصر لـ 8 ميداليات متنوعة في المصارعة الرومانية في الأولمبياد، وإذ تعد هي الأولى منذ كرم جابر في لندن 2012.

وكرر كيشو احتفال كرم جابر صاحب ذهبية 2004 بأولمبياد أثينا، في مشهد التتويج بميداليته في طوكيو 2020.

وغاب كيشو عن التكريم الرئاسي بعد أولمبياد طوكيو 2020 بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي 2022 وبعد اجتماع مع أشرف صبحي وزير الرياضة وعد كبشو بتحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024.

تأهل لباريس 2024 عن طريق الفوز في الملحق المؤهل للأولمبياد في التصفيات العالمية المؤهلة في وزن 67 كيلوجرام، والتي أقيمت في تركيا في مايو الماضي.

طالع معلومات عن جميع أفراد البعثة المصرية في أولمبياد باريس

محمد متولي كيشو أولمبياد باريس 2024 مصارعة رومانية
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