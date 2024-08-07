أولمبياد باريس - التونسي جندوبي ينافس على برونزية في التايكوندو

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

محمد جندوبي - باريس 2024

تأهل التونسي خليل جندوبي إلى مباراة المركز الثالث للمنافسة على الميدالية البرونزية في التايكوندو وزن أقل من 58 كجم بأولمبياد باريس 2024.

وخسر جندوبي في نصف النهائي الكوري الجنوبي تاي جون بارك بنتيجة 2-0.

وستقام المباراة على البرونزية اليوم الأربعاء في العاشرة مساءً.

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وينتظر جندوبي انتهاء منافسات الترضية لمعرفة هوية منافسه.

وسبق أن حصد التونسي البالغ 22 عاما الفضية في نفس الوزن بأولمبياد طوكيو 2020.

كما سبق أن حقق برونزية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين في 2018 بوزن 48 كجم.

يذكر أن التونسي الشاب بعد حصده فضية طوكيو 2020 تم تشبيهه بكل من برونو فرنانديز لاعب نادي مانشستر يونايتد.

كما سبق وأن علق على الأمر: "المقربون يقولون لي إنني أشبه ميسوت أوزيل لاعب ألمانيا السابق".

حصدت تونس ميدالية وحيدة في باريس 2024 بفضية فارس فرجاني في السلاح.

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