أولمبياد باريس - المغرب يستعيد الخنوس أمام مصر

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

بلال الخنوس - المغرب - كرواتيا

يستعيد منتخب المغرب الأولمبي خدمات بلال الخنوس لاعب وسط جينك البلجيكي خلال مواجهة مصر.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.

وتقام المباراة غدا الخميس في ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت الفرنسي.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - مها عامر تودع منافسات الغطس باحتلال المركز الـ 24 قائمة سموحة - فادي فريد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يرفض ضم كييزا من يوفنتوس خبر في الجول - كهربا وتاو يغيبان عن مران الأهلي قبل مواجهة سموحة.. وموقف عبد المنعم

ويعود الخنوس لصفوف منتخب المغرب عقب غيابه أمام إسبانيا بنصف النهائي للإيقاف.

موقع لو سبورت 360 المغربي، ذكر أن طارق السكتيوي مدرب المغرب سيعيد الخنوس للتشكيلة الأساسية أمام الفراعنة.

وأوضح التقرير ذاته أن السكتيوي لن يجري تغييرات عددية على تشكيلة فريقه أمام منتخب مصر.

وخسر منتخب مصر ضد فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

فيما هُزم منتخب المغرب أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح كلا المنتخبين للظفر بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم.

إذ أن منتخب مصر حقق المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.

منتخب مصر الأولمبي منتخب المغرب الأولمبي
نرشح لكم
أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - التونسي جندوبي ينافس على برونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - مها عامر تودع منافسات الغطس باحتلال المركز الـ 24 أولمبياد باريس – مدرب المغرب: خسرنا ضد إسبانيا بسبب تفاصيل صغيرة.. ويجب أن نغير عقليتنا أولمبياد باريس – ميكالي: سأكون فخورا لو فزت بميدالية مع مصر.. لكن مواجهة المغرب صعبة حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة أولمبياد باريس - من أجل ميدالية عربية.. دنيا أبو طالب تواجه أميمة البوشتي في التايكوندو أولمبياد باريس - حكم نرويجي يدير مباراة مصر والمغرب
أخر الأخبار
مصطفى محمد يسجل هدفا في تعادل نانت ولوريان 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) طلائع الجيش.. الثاني يضيع 42 دقيقة | الكرة المصرية
نهائي كأس الرابطة - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط في طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
تقرير: تمت.. لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس ساعة | أمريكا
مران الأهلي - محاضرة كولر.. والسولية ومعلول يواصلان التأهيل ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - التونسي جندوبي ينافس على برونزية في التايكوندو 2 ساعة | باريس 2024
تقرير: ريتشارليسون يوافق على الانتقال إلى أهلي جدة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 سلوت: لا أستغرب ما قيل لي عن صلاح