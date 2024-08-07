أولمبياد باريس - المغرب يستعيد الخنوس أمام مصر

يستعيد منتخب المغرب الأولمبي خدمات بلال الخنوس لاعب وسط جينك البلجيكي خلال مواجهة مصر.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.

وتقام المباراة غدا الخميس في ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت الفرنسي.

ويعود الخنوس لصفوف منتخب المغرب عقب غيابه أمام إسبانيا بنصف النهائي للإيقاف.

موقع لو سبورت 360 المغربي، ذكر أن طارق السكتيوي مدرب المغرب سيعيد الخنوس للتشكيلة الأساسية أمام الفراعنة.

وأوضح التقرير ذاته أن السكتيوي لن يجري تغييرات عددية على تشكيلة فريقه أمام منتخب مصر.

وخسر منتخب مصر ضد فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

فيما هُزم منتخب المغرب أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح كلا المنتخبين للظفر بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم.

إذ أن منتخب مصر حقق المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.