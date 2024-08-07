قائمة سموحة - فادي فريد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 19:01

كتب : هاني العوضي

الاتحاد - سموحة

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة قائمة فريقه للقاء الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 23 للدوري المصري.

ويلتقي الفريقان غدا الخميس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة سموحة

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حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف.

الدفاع: بركات حجاج – عبد الرحمن عامر – جاستس آرثر – طارق علاء – محمد مصطفى "ميدو".

الوسط: محمد متولي "كناريا"- إسلام جابر – محمد سعيد "مكرونة" – أحمد خالد – حمدي علاء – عمرو قلاوة – الحبيب أحمد حسن – دوكو دودو – أحمد إيهاب.

الهجوم: أبو بكر ليادي – فادي فريد – حسام حسن – مصطفى البدري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة ويحتاج لنقطة واحدة لحسم اللقب.

فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتان بـ 6 نقاط محتملة.

في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.

الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 79 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

أي أن الأهلي بحاجة لنقطة واحدة (تعادل واحد يكفي) من آخر 4 مباريات ليضمن اللقب.

أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو خسارة الأهلي لمبارياته الأربعة المتبقية، بشرط فوز الفريق الأزرق بمباراتيه المتبقيتين بطبيعة الحال.

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