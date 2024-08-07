قائمة سموحة - فادي فريد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 19:01
كتب : هاني العوضي
أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة قائمة فريقه للقاء الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة 23 للدوري المصري.
ويلتقي الفريقان غدا الخميس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وجاءت قائمة سموحة
حراسة المرمى: الهاني سليمان – محمد أشرف.
الدفاع: بركات حجاج – عبد الرحمن عامر – جاستس آرثر – طارق علاء – محمد مصطفى "ميدو".
الوسط: محمد متولي "كناريا"- إسلام جابر – محمد سعيد "مكرونة" – أحمد خالد – حمدي علاء – عمرو قلاوة – الحبيب أحمد حسن – دوكو دودو – أحمد إيهاب.
الهجوم: أبو بكر ليادي – فادي فريد – حسام حسن – مصطفى البدري.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة ويحتاج لنقطة واحدة لحسم اللقب.
فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة من 31 مباراة.
بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتان بـ 6 نقاط محتملة.