لا جازيتا ديلو سبورت: ميلان يرفض ضم كييزا من يوفنتوس

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

فيدريكو كييزا - يوفنتوس

رفض ميلان ضم الإيطالي فيديريكو كييزا من يوفنتوس بعد عرضه على الروسونيري.

وأصبح كييزا جناح إيطاليا ويوفنتوس خارج حسابات تياجو موتا المدير الفني الجديد للسيدة العجوز.

وأشار تقرير صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" إلى أن فالي رمضاني وكيل الجناح الإيطالي عرض خدمات موكله على ميلان الذي رفض ضم اللاعب.

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ولم يُبد ميلان اهتماما بضم اللاعب، إذ يرى أن راتبه 6 ملايين يورو مرتفع ولا يرغب المسؤولون في إثارة مشاكل داخل غرفة الملابس بسبب الرواتب.

وأوضح التقرير أن رمضاني سافر إلى العاصمة الإنجليزية لندن لعرض اللاعب على تشيلسي وتوتنام.

وارتبط اسم كييزا من قبل بالانضمام لصفوف روما الإيطالي.

وأتم التقرير أن راتب كييزا المرتفع هو ما يعوق انتقاله لروما.

وتعادل يوفنتوس ضد بريست بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما السبت الماضي.

وقال المدرب الإيطالي عقب المباراة: "فيديريكو كييزا وجميع اللاعبين الآخرين الذين لم يتم استدعاؤهم للمباراة، ليسوا جزءا من المشروع، لقد كنا واضحين معهم، عليهم العثور على ناد جديد".

واختتم "لقد تم اتخاذ القرار وعليهم الرحيل في أسرع وقت ممكن".

وكان خارج المباراة كل من كييزا وفويتشيك تشيزني وويستون ماكيني وماتيا دي شيليو وأرثر ميلو وفيليب كوستيتش وهانس نيكولوسي كافيليا ودانييلي روجاني.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت في وقت سابق أن إدارة النادي الإيطالي واضحة بشأن رغبتها في بيع كييزا خلال الصيف الجاري ولذلك تم استبعاده من ودية الفريق.

وينتهي عقد كييزا بنهاية الموسم الجديد ولذلك يحق له التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل حال عدم رحيله.

فيديريكو كييزا ميلان الدوري الإيطالي يوفنتوس
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