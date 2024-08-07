أولمبياد باريس - مها عامر تودع منافسات الغطس باحتلال المركز الـ 24

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 18:05

كتب : FilGoal

مها عامر - غطس

ودعت مها عامر منافسات تصفيات 3م سلم متحرك لـ الغطس في أولمبياد باريس 2024.

واحتلت مها المركز الـ 24 بحصد 250.20 نقطة، وتتأهل أول 18 متسابقة لنصف النهائي.

وأنهت مها المحاولة الأولى بنتيجة 56.70 في المركز الـ 18، ثم حققت المركز الـ 22 في المحاولة الثانية بنتيجة 46.50.

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وحققت المحاولة الأفضل لها في الثالثة بتحقيق نتيجة 66.00 نقطة في المركز الـ 17.

وفي المحاولة الرابعة حققت نتيجة 31.50 واحتلت بها المركز الـ 24 وفي المحاولة الخامسة والأخيرة حققت نتيجة 49.50 وأنهت أيضا في المركز الـ 24.

من هي مها عامر؟

مواليد 27 مارس 1999، بدأت ممارسة الجمباز في البداية قبل أن تنتقل إلى رياضة الغطس وعمرها 7 سنوات بنادي هيليوبوليس.

حققت إنجازا تاريخيا في فبراير 2024 بتحقيق برونزية بطولة العالم للألعاب المائية في قطر، لتصبح أول ميدالية نسائية في تاريخ رياضة الغطس بمصر ببطولات العالم.

انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2017 لتدرس بجامعة أركنساس والتوفيق بين الرياضة والدراسة.

شاركت في أولمبياد ريو 2016 وكانت أصغر لاعبة في منافسات سلم 3 متر للغطس وقتها، وتشارك بالأولمبياد للمرة الثانية.

نجحت في تصفيات إفريقيا المؤهلة للأولمبياد حصد ذهبية منافسات سلم 3م متحرك، وذهبية سلم 3م متحرجك زوجي للآنساتن وذهبية سلم 3م زوجي متحرك مختلط.

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