أولمبياد باريس - مها عامر تودع منافسات الغطس باحتلال المركز الـ 24

مواليد 27 مارس 1999، بدأت ممارسة الجمباز في البداية قبل أن تنتقل إلى رياضة الغطس وعمرها 7 سنوات بنادي هيليوبوليس.

حققت إنجازا تاريخيا في فبراير 2024 بتحقيق برونزية بطولة العالم للألعاب المائية في قطر، لتصبح أول ميدالية نسائية في تاريخ رياضة الغطس بمصر ببطولات العالم.

انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2017 لتدرس بجامعة أركنساس والتوفيق بين الرياضة والدراسة.

شاركت في أولمبياد ريو 2016 وكانت أصغر لاعبة في منافسات سلم 3 متر للغطس وقتها، وتشارك بالأولمبياد للمرة الثانية.

نجحت في تصفيات إفريقيا المؤهلة للأولمبياد حصد ذهبية منافسات سلم 3م متحرك، وذهبية سلم 3م متحرجك زوجي للآنساتن وذهبية سلم 3م زوجي متحرك مختلط.