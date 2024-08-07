أولمبياد باريس - مها عامر تودع منافسات الغطس باحتلال المركز الـ 24
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 18:05
كتب : FilGoal
ودعت مها عامر منافسات تصفيات 3م سلم متحرك لـ الغطس في أولمبياد باريس 2024.
واحتلت مها المركز الـ 24 بحصد 250.20 نقطة، وتتأهل أول 18 متسابقة لنصف النهائي.
وأنهت مها المحاولة الأولى بنتيجة 56.70 في المركز الـ 18، ثم حققت المركز الـ 22 في المحاولة الثانية بنتيجة 46.50.
وحققت المحاولة الأفضل لها في الثالثة بتحقيق نتيجة 66.00 نقطة في المركز الـ 17.
وفي المحاولة الرابعة حققت نتيجة 31.50 واحتلت بها المركز الـ 24 وفي المحاولة الخامسة والأخيرة حققت نتيجة 49.50 وأنهت أيضا في المركز الـ 24.
من هي مها عامر؟
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