أولمبياد باريس – مدرب المغرب: خسرنا ضد إسبانيا بسبب تفاصيل صغيرة.. ويجب أن نغير عقليتنا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 17:56

كتب : FilGoal

طارق السكتيوي - مدرب المغرب الأولمبي

قال طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي إن فريقه خسر ضد إسبانيا بسبب تفاصيل صغيرة حرمته من التواجد في النهائي.

وتحدث السكتيوي للصحفيين اليوم الأربعاء قائلا: " كان لدينا دوافع كبيرة للعب في النهائي لكن القدر تدخل".

وأضاف "وبسبب تفاصيل صغيرة خسرنا المباراة".

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وأتم "لكننا يجب أن نغير عقليتنا سريعا لأنه لدينا مباراة مقبلة قريبا وميدالية يتعين علينا الفوز بها".

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه المغرب في ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت الفرنسي.

وخسر منتخب مصر ضد فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

فيما هُزم منتخب المغرب أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح كلا المنتخبين للظفر بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم.

إذ أن منتخب مصر حقق المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.

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