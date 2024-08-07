حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة

توج أمجد عبد الحليم خزبك، مدرب سلاح الشيش المصري، بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس، مع اللاعبة الأمريكية لي كيفر.

وتعد تلك الميدالية الذهبية الثانية لخزبك مع اللاعبة الأمريكية لي كيفر، بعد تتويج بذهبية منافسات سلاح الشيش في أولمبياد طوكيو.

وأجرى FilGoal.com حوارًا مع المدرب المصري، للكشف عن تفاصيل تتويجه بالميدالية ورأيه في فريق السلاح المصري.

ويُشرف خزبك الذي انتقل للتدريب في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، على تدريب لي كيفر منذ كان عمرها 9 سنوات، من خلال ناديه الخاص في ولاية كنتاكي الأمريكية.

وتوج خزبك بجائزة أفضل مدرب في الولايات المتحدة الأمريكية عامي 2012، و2023.

وكشف خزبك عن تفاصيل استغناء اتحاد السلاح المصري عنه مرتين ليقرر السفر لأمريكا، وتبعه معظم لاعبي منتخب مصر للسلاح الحاليين وأبرزهم زياد السيسي المتواجد في أمريكا منذ 10 سنوات، ومحمد السيد المتوج بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، كاشفا عن إحصائية صادمة بشأن عدد المدربين المصريين للسلاح المتواجدين في أمريكا.

وعن أزمة فينسنت أنستيت،المدرب الفرنسي لمنتخب مصر للسلاح في الأولمبياد، علق خزبك على الأزمة: "كان يجب تفادي الأمر، بالتعاقد مع مدرب للمنتخب يتواجد في مصر، ولكن هذا الأمر لم يحدث مع المدرب الفرنسي الذي يقيم في فرنسا ويسافر له اللاعبون المصريون على فترات للتدريب تحت قيادته".

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