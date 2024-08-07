فوت ميركاتو: يونايتد يهدد مخطط ميلان لضم فوفانا

دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع الفرنسي يوسف فوفانا لاعب وسط موناكو.

وينتهي تعاقد الدولي الفرنسي مع موناكو بنهاية الموسم المقبل.

موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي ذكر أن مانشستر يونايتد بدأ التفاوض مع وكيل فوفانا بعد تعثر مفاوضاته بشأن الأوروجواياني دانيال أوجارتي.

وأوضح التقرير ذاته أن تمسك باريس سان جيرمان بالحصول على 60 مليون يورو للتخلي عن أوجارتي دفع مانشستر يونايتد للتوجه نحو فوفانا.

النادي الإنجليزي ليس الوحيد المهتم بضم فوفونا، إذ كان ميلان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي.

ميلان توصل إلى اتفاق في وقت سابق على البنود الشخصية لفوفانا، لكن موناكو رفض عرضه المقدر بـ 17 مليون يورو.

كما رفض عرضا سابقا من نوتينجهام فورست مقابل 30 مليون يورو، ويطلب الحصول على 35 مليون بحد أدنى للتخلي عن فوفانا.

مانشستر يونايتد فتح باب المفاوضات مع وكيل اللاعب ومن المقرر أن يقدم عرضا رسميا لإدارة النادي الفرنسي خلال الأيام المقبلة.

فوفانا صاحب الـ25 عاما يلعب في صفوف موناكو منذ يناير 2020 قادما من ستراسبورج.

وخاض فوفانا 175 مباراة مع موناكو وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.