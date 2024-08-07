أولمبياد باريس - من أجل ميدالية عربية.. دنيا أبو طالب تواجه أميمة البوشتي في التايكوندو
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 17:42
كتب : FilGoal
تأهلت دنيا أبو طالب لاعبة التايكوندو السعودية إلى مرحلة الترضية من منافسات التايكوندو تحت 49 كيلو للمنافسة على ميدالية في أولمبياد باريس.
وخسرت دنيا من التايلاندية بانيباك ونجباتاناكيت في ربع النهائي بنتيجة 2-0.
واستفادت دنيا من فوز التايلاندية في نصف النهائي لتحصل على فرصة المنافسة على البرونزية من خلال مرحلة الترضية.
وستواجه دنيا أبو طالب في الترضية منافسة مغربية وهي أميمة البوشتي في لقاء سيبدأ في الثامنة والنصف من مساء اليوم.
وتعد دنيا أبو طالب أول رياضية سعودية تشارك في الأولمبياد عبر التاريخ.
واستطاعت دنيا أبو طالب الفوز على لاعبة الكيان بنتيجة 2-1 في دور الـ 16.
دنيا أبو طالب البالغة من العمر 27 عاما تعتبر المصنفة رقم 9 على العالم.
نرشح لكم
أولمبياد باريس - مها عامر تودع منافسات الغطس باحتلال المركز الـ 24 أولمبياد باريس – مدرب المغرب: خسرنا ضد إسبانيا بسبب تفاصيل صغيرة.. ويجب أن نغير عقليتنا أولمبياد باريس – ميكالي: سأكون فخورا لو فزت بميدالية مع مصر.. لكن مواجهة المغرب صعبة حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة أولمبياد باريس - حكم نرويجي يدير مباراة مصر والمغرب أولمبياد باريس – كرة يد.. ألمانيا إلى نصف النهائي بفوز درامي على فرنسا بعد الوقت الإضافي أولمبياد باريس - سما فاروق تودع منافسات الكاياك في المركز الأخير أولمبياد باريس - تأهل برشم لنهائي الوثب العالي رغم الإصابة.. وجيانماركو بعد الإخفاق