أولمبياد باريس - من أجل ميدالية عربية.. دنيا أبو طالب تواجه أميمة البوشتي في التايكوندو

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

لاعبة التايكوندو السعودية دنيا أبو طالب

تأهلت دنيا أبو طالب لاعبة التايكوندو السعودية إلى مرحلة الترضية من منافسات التايكوندو تحت 49 كيلو للمنافسة على ميدالية في أولمبياد باريس.

وخسرت دنيا من التايلاندية بانيباك ونجباتاناكيت في ربع النهائي بنتيجة 2-0.

واستفادت دنيا من فوز التايلاندية في نصف النهائي لتحصل على فرصة المنافسة على البرونزية من خلال مرحلة الترضية.

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وستواجه دنيا أبو طالب في الترضية منافسة مغربية وهي أميمة البوشتي في لقاء سيبدأ في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

وتعد دنيا أبو طالب أول رياضية سعودية تشارك في الأولمبياد عبر التاريخ.

واستطاعت دنيا أبو طالب الفوز على لاعبة الكيان بنتيجة 2-1 في دور الـ 16.

دنيا أبو طالب البالغة من العمر 27 عاما تعتبر المصنفة رقم 9 على العالم.

دنيا أبو طالب أميمة البوشتي تايكوندو
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