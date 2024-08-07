الأهلي يعلن توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير في مباراة سموحة

أعلن النادي الأهلي توفير حافلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية غدا الخميس لمؤازرة الفريق ضد سموحة.

ويستعد الأهلي للقاء سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري غدا الخميس.

وأوضح الأهلي مواعيد بدء التجمع، أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد الثانية عشرة ظهرا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأشار النادي إلى أنه لابد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقة الـ "فان آي دي" وتذكرة المباراة.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الأهلي يحتاج لنقطة واحدة من أجل حسم لقب الدوري المصري.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات بـ 12 نقطة محتملة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتان بـ 6 نقاط محتملة.