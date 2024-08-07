الأهلي يعلن توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير في مباراة سموحة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 17:34

كتب : حسام نور الدين

جمهور الأهلي

أعلن النادي الأهلي توفير حافلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية غدا الخميس لمؤازرة الفريق ضد سموحة.

ويستعد الأهلي للقاء سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري غدا الخميس.

وأوضح الأهلي مواعيد بدء التجمع، أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد الثانية عشرة ظهرا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

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وأشار النادي إلى أنه لابد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقة الـ "فان آي دي" وتذكرة المباراة.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

الأهلي يحتاج لنقطة واحدة من أجل حسم لقب الدوري المصري.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات بـ 12 نقطة محتملة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتان بـ 6 نقاط محتملة.

في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.

الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 79 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

أي أن الأهلي بحاجة لنقطة واحدة (تعادل واحد يكفي) من آخر 4 مباريات ليضمن اللقب.

أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو خسارة الأهلي لمبارياته الأربعة المتبقية، بشرط فوز الفريق الأزرق بمباراتيه المتبقيتين بطبيعة الحال.

الأهلي سموحة الدوري المصري
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