بعد ارتباطه بريال مدريد.. لابورت ينضم لمعسكر النصر

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - النصر

انضم إيمريك لابورت المدافع الدولي الإسباني لمعسكر فريقه النصر السعودي.

ويخوض النصر معسكرا تدريبيا في ماريبا الإسبانية تحضيرا للمومس الجديد.

وظهر لابورت في معسكر النصر لأول مرة منذ تتويجه بلقب يورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا.

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لابورت انضم لمعسكر النصر بعدما ارتبط طوال الأيام الماضية بالانتقال لصفوف ريال مدريد.

صحيفة آس الإسبانية، ذكرت في وقت سابق أن لابورت لا يمانع التنازل عن باقي مستحقاته مع النصر، التي تقدر بـ 48 مليون يورو، لتسهيل عملية انتقاله إلى مدريد.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن إدارة النصر ترفض بشكل قاطع التنازل عن خدمات اللاعب دون بيع العقد، الذي اشتراه الصيف الماضي بقيمة 27 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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في المقابل أخبرت إدارة الإسباني فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، اللاعب أنها لن توقع معه إلا بصيغة انتقال حر.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد معجب بفكرة ضم لابورت، حيث يرى أنه سيسهم في زيادة عمق وجودة الفريق في خط الدفاع.

وكانت بعض التقارير قد اشارت إلى أن النصر مستعد للتنازل عن بطاقة لابورت نظير 15 مليون يورو.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

النصر السعودي إيمريك لابورت ريال مدريد
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