مصدر من الأهلي لـ في الجول: كورزاوا خارج حساباتنا تماما

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 17:09

كتب : أحمد الخولي

لايفن كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق

كشف مصدر مسؤول من الأهلي عن حقيقة رغبة النادي في التعاقد مع لايفن كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق.

لايفين كورزاوا

النادي : باريس سان جيرمان

الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مع كامل التقدير والاحترام لـ كورزاوا إلا أن كل الأخبار التي تشير إلى رغبة الأهلي في التعاقد معه خاطئة واللاعب خارج حساباتنا تماما".

ويسعى الأهلي لضم ظهير أيسر بعد تعرض التونسي علي معلول للإصابة بقطع في وتر أكيليس.

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ودخل الأهلي في مفاوضات مع المغربي يحيى عطية الله قبل أن تتوقف في الفترة الماضية.

بينما دخل الأهلي في مفاوضات مع جمال الشماخ ظهير أيسر حنسية أغادير المغربي.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن دخول الأهلي في سباق التعاقد مع لايفن كورزاوا.

وقال الموقع إن الأهلي يحاول ضم كورزاوا اللاعب الحر في الوقت الحالي.

وأن عرض الأهلي ليس هو فقط المقدم لـ كورزاوا في الوقت الحالي، ويمتلك اللاعب أيضا عدة عروض أبرزها من تورينو الإيطالي وأيوب سبور التركي، وعرض آخر من أحد الأندية القطرية.

وأصبح كورزاوا بدون ناد منذ نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما يتدرب بشكل فردي مع نادي موناكو.

ويمتلك كورزاوا 257 مباراة في مسيرته الاحترافية سجل خلالها 25 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة.

وبدأ كورزاوا مسيرته الكروية مع موناكو ثم انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2015 مقابل 25 مليون يورو، وخرج للإعارة مع فولام في الموسم قبل الماضي 2022-2023.

قبل أن يعود لصفوف باريس سان جيرمان الموسم الماضي الذي لم يظهر فيه مع الفريق الباريسي سوى مرة واحدة فقط في الدوري ولعب لمدة 8 دقائق.

ولعب كورزاوا مع منتخب فرنسا 13 مباراة دولية سجل خلالها مرة واحدة.

الأهلي كورزاوا الدوري المصري
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