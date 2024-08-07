أولمبياد باريس – كرة يد.. ألمانيا إلى نصف النهائي بفوز درامي على فرنسا بعد الوقت الإضافي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

ألمانيا

تأهل منتخب ألمانيا إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس بعد الفوز على فرنسا المستضيف.

وفاز منتخب ألمانيا على فرنسا بنتيجة 35-34 بعد مباراة امتدت إلى الوقت الإضافي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 29-29 بين المنتخبين وذلك بعد إثارة كبيرة.

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وتقدم منتخب فرنسا بنتيجة 29-27 مع تبقي دقيقة واحدة على النهاية، لكن منتخب ألمانيا نجح في تسجيل نقطة مع تبقي 6 ثواني على النهاية والكرة مع فرنسا.

وطلب مدرب منتخب فرنسا الوقت المستقطع للاتفاق على اللعبة التي سينهي بها المباراة، وبالفعل وصلت الكرة إلى نجم الديوك ديكا ميم.

لكن بغرابة شديدة أخطأ ميم في تمرير الكرة مع دفاع ثلاثي قوي من منتخب ألمانيا الذي خطف الكرة وسجل منها بسرعة هدف التعادل في آخر ثانية.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة والتأكد من صحة الهدف ليتم احتسابه بالفعل وتذهب المباراة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي نجح منتخب ألمانيا من تسجيل هدف الفوز في آخر الثواني، وحاول منتخب فرنسا الرد والتعادل بتسديدة أنقذها حارس ألمانيا ببراعة.

وبعد النهاية خرج الحكم للتأكد من صحة اللعبة وعدم وجود خطأ ضد ألمانيا، ليعود ويعلن نهاية المباراة بفوز ألمانيا والتأهل إلى النهائي.

ويلعب منتخب ألمانيا في نصف النهائي ضد إسبانيا الذي تأهل بالفوز على مصر.

منتخب ألمانيا لكرة اليد أولمبياد باريس
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