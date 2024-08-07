السهرة_الرياضية – Race يرصد قصة اللاعب الأفريقي الذي أحبط هتلر في أولمبياد 1936

من بين أشهر قصص النجاحات في الأولمبياد، قصة العداء السريع جيسي أوينز، الذي أحبط هيتلر حينما تغلبت موهبته على كل التحديات العنصرية التي واجهته في أولمبياد برلين النازية عام 1936.

يرصد فيلم Race قصة حياة اللاعب منذ أن أصبح أول شاب في عائلته يلتحق بالجامعة، التي يتعرض فيها للتفرقة من قبل الرياضيين أصحاب البشرة البيضاء، ولكنه يلفت انتباه مدرب وينصحه بالمشاركة في أولمبياد 1936، ولكن ما يمنعه هو انتشار العنصرية في ألمانيا في ذلك الوقت.

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