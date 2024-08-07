خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا في مفاوضات متقدمة مع مدافع عراقي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 15:07

كتب : FilGoal

ميثم جبار لاعب الزوراء العراقي

اقترب نادي سيراميكا كليوباترا من التعاقد مع اللاعب ميثم جبار مدافع الزوراء العراقي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن سيراميكا قد دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب واقترب من الوصول لاتفاق نهائي.

صاحب الـ 23 عاما يلعب بصفوف الزوراء منذ الانضمام للقوة الجوية في عام 2022.

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جبار لعب 6 مباريات برفقة الزوراء في كأس الاتحاد الآسيوي في الموسم الماضي.

وسبق لجبار المشاركة في 20 مباراة دولية بقميص منتخب العراق الأول.

ويحتل سيراميكا كليوباترا حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة.

ميثم جبار الزوراء سيراميكا كليوباترا
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