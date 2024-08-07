يويفا يعلن إيقاف إيقاف موراتا ورودري
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 14:26
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إيقاف ألفارو موراتا ورودري لاعبا منتخب إسبانيا لمدة مباراة واحدة.
رودري هيرنانديز
النادي : مانشستر سيتي
ألفارو موراتا
النادي : ميلان
المباراة الأولى لإسبانيا ستكون ضد صربيا يوم 5 سبتمبر في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.
الإيقاف جاء بسبب اتهام اللاعبين بالعنصرية على أثر جملة "جبل طارق إسبانية" التي قالاها خلال احتفالات إسبانيا بالتتويج بيورو 2024.
جبل طارق هو مضيق متصارع عليه بين بريطانيا وإسبانيا لكنه حاليا تحت السلطة البريطانية.
وفقا ليويفا فإن اتحاد جبل طارق قد تقدم بشكوى ضد الثنائي بسب الهتافات
وكان منتخب إسبانيا قد توج بيورو 2024 بعد الفوز على إنجلترا في النهائي بهدفين مقابل هدف.
وأصبح منتخب إسبانيا الأكثر تتويجا ببطولة اليورو في التاريخ بعد الوصول للقب الرابع.
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