أولمبياد باريس - تأهل برشم لنهائي الوثب العالي رغم الإصابة.. وجيانماركو بعد الإخفاق

حسم القطري معتز برشم تأهله إلى نهائي منافسات الوثب العالي رغم تعرضه للإصابة.

ونجح برشم في تحقيق 2.27 مترا ليتأهل في المركز الثالث من الترتيب العام.

ويتأهل أول 12 متنافس من الترتيب العام إلى النهائي أو من يحقق مسافة 2.29 مترا.

وتعرض معتز برشم للإصابة في عضلة السمانة خلال محاولته بمسافة 2.27 مترا ورغم ذلك نجح في تحقيقها بالمحاولة الثانية ليضمن التأهل.

أما منافسه الإيطالي تامبيري جيانماركو فنجح في التأهل رغم الإخفاق في كل محاولات 2.27 مترا.

وتأهل جيانماركو بعد تحقيق 2.24 مترا ليتواجد في المركز السابع بالترتيب العام.

وتقام نهائيات الوثب العالي ظهر السبت المقبل بين 12 متنافسا.

وكان الثنائي برشم وجيانماركو حديث العالم في نسخة أولمبياد طوكيو الماضية.

وتقاسم الثنائي الميدالية الذهبية في مشهد فريد.