أولمبياد باريس - تأهل برشم لنهائي الوثب العالي رغم الإصابة.. وجيانماركو بعد الإخفاق
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 14:07
كتب : FilGoal
حسم القطري معتز برشم تأهله إلى نهائي منافسات الوثب العالي رغم تعرضه للإصابة.
ونجح برشم في تحقيق 2.27 مترا ليتأهل في المركز الثالث من الترتيب العام.
ويتأهل أول 12 متنافس من الترتيب العام إلى النهائي أو من يحقق مسافة 2.29 مترا.
وتعرض معتز برشم للإصابة في عضلة السمانة خلال محاولته بمسافة 2.27 مترا ورغم ذلك نجح في تحقيقها بالمحاولة الثانية ليضمن التأهل.
👏💪 بطل يا معتز
القطري معتز برشم يتجاوز الإصابة بعزيمة قوية ويواصل التألق#الألعاب_الأولمبية | #باريس2024 #Paris2024 | #OlympicGames pic.twitter.com/cUOG99l7Hm— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 7, 2024
أما منافسه الإيطالي تامبيري جيانماركو فنجح في التأهل رغم الإخفاق في كل محاولات 2.27 مترا.
وتأهل جيانماركو بعد تحقيق 2.24 مترا ليتواجد في المركز السابع بالترتيب العام.
وتقام نهائيات الوثب العالي ظهر السبت المقبل بين 12 متنافسا.
وكان الثنائي برشم وجيانماركو حديث العالم في نسخة أولمبياد طوكيو الماضية.
وتقاسم الثنائي الميدالية الذهبية في مشهد فريد.