أولمبياد باريس - استبعاد لاعبة هندية من نهائي المصارعة بسبب زيادة وزنها

قررت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس استبعاد الهندية فينيش فوجات من نهائي المصارعة الرومانية في وزن 50 كيلو.

وجاء قرار استبعاد المصارعة الهندية بسبب زيادة وزنها صباح يوم المباراة بواقع 200 جرام.

وكانت اللاعبة الهندية فازت أمس في نصف النهائي على لاعبة كوبا وزاد وزنها اليوم قبل المباراة النهائية، وبالتالي تأهلت لاعبة كوبا إلى النهائي بدلا منها.

وبذلك ستلعب الكوبية جوزمان لوبيز ضد الأمريكية سارة هيلديبراندت.

وتعد الواقعة مشابهة لواقعة الملاكمة المصرية يمنى عياد التي تم استبعادها من المنافسات لزيادة وزنها صباح يوم المباراة في وزن 54 كيلوجرام.

وتم اعتبار ينمى خاسرة للمباراة دون أن تلعب بسبب زيادة وزنها.