أولمبياد باريس: محمد علي: حارس إسبانيا مثلي الأعلى.. والتحكيم كان ضدنا في نهاية المباراة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 13:16

كتب : FilGoal

وكالات

يرى محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد أن الخسارة من إسبانيا في الثانية الأخيرة أمر صعب على جميع اللاعبين.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد ضد إسبانيا 29-28 في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال محمد علي عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "الخسارة من إسبانيا صعبة علينا بعدما كنا متقدمين في النتيجة ومتفوقين في الملعب من أول دقيقة حتى الثانية الأخيرة".

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وأضاف "كان من الصعب علينا أن نلعب بدون يحيى خالد ومهاب سعيد واللعب ضد إسبانيا لمدة 60 دقيقة بدون ظهير أيمن خاصة يحيى خالد الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم".

وأكمل "كنا متفوقين أغلب الوقت في المباراة وخسرنا في الوقت الإضافي ولم يقصر أي لاعب بالمجهود، ومنتخب إسبانيا لديه خبرة كبيرة في المباريات الإقصائية".

وأشار "معظم لاعبي منتخب مصر المحترفين يلعبون في أفضل أندية العالم والخسارة من إسبانيا سوء توفيق وليس أكثر".

وأكد "فارجاس حارس إسبانيا بالنسبة لي هو أفضل حارس كرة يد في العالم، ووقت التقدم بفارق 4 أهداف كنا نعرف أنه قادر على العودة بفريقه".

وأتم تصريحاته "التحكيم في آخر دقائق المباراة احتسب عدة أخطاء غريبة ضدنا ولا أعرف كيف ذلك لأن طاقم الحكام من الأفضل في العالم".

وشهدت المباراة إصابة يحيى خالد ومهاب سعيد في أول 10 دقائق من المواجهة.

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