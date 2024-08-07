أولمبياد باريس – الدرع: لا نلقي باللوم على أحد.. والإصابات أثرت علينا ضد إسبانيا

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

يحيى الدرع

يرى يحيى الدرع لاعب منتخب مص لكرة اليد أن جميع اللاعبين قدموا كل ما لديهم أمام إسبانيا رغم الخسارة في الوقت الإضافي.

وخسر منتخب مصر لكرة اليد ضد إسبانيا 29-28 في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وقال الدرع عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لا نستطيع إلقاء اللوم على أحد، كنا محدودين أمام إسبانيا بسبب الإصابات ولا أستطيع قول أكثر من ذلك".

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وأضاف "حارس المرمى أصبح عامل مهم جدا في كرة اليد ولولا محمد علي كان منتخب إسبانيا سيعود ويتقدم علينا في المباراة، وهو من أفضل حراس العالم في الوقت الحالي".

وواصل "المباراة كانت صعبة للغاية وكنا نتمنى أن نكون ضمن الأربعة الكبار في أولمبياد باريس".

وأتم تصريحاته "حدثت بعض العوائق لمنتخب مصر عطلتنا بعض الشيء بالإضافة إلى الأخطاء في الأوقات الصعبة وأيضا حارس إسبانيا أنقذهم في النهاية ولم نستطع التعويض".

وشهدت المباراة إصابة يحيى خالد ومهاب سعيد في أول 10 دقائق من المواجهة.

كرة يحى منتخب مصر لكرة اليد يحيى الدرع أولمبياد باريس
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