أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تقصي لاعبة الكيان من منافسات التايكوندو

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 12:09

كتب : FilGoal

لاعبة التايكوندو السعودية دنيا أبو طالب

تأهلت لاعبة التايكوندو السعودية دنيا أبو طالب إلى دور الثمانية من منافسات التايكوندو تحت 49 كيلو.

واستطاعت دنيا أبو طالب الفوز على لاعبة الكيان بنتيجة 2-1 خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وتعد دنيا أبو طالب أول رياضية سعودية تشارك في الأولمبياد عبر التاريخ.

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وستلعب دنيا أبو طالب في دور الـ8 في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

دنيا أبو طالب البالغة من العمر 27 عاما تعتبر المصنفة رقم 9 على العالم.

تايكوندو دنيا أبو طالب أولمبياد باريس
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