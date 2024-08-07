أولمبياد باريس - الفلسطيني عمر إسماعيل إلى دور الـ 16 بمنافسات التايكوندو
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 12:02
كتب : FilGoal
فاز الفلسطيني عمر إسماعيل على الإيراني هادي تيرانفاليبور في منافسات التايكوندو للرجال وزن 58 كجم.
وحقق اللاعب الفلسطيني الفوز بنتيجة 2-0 بمواجهة في الدور التمهيدي للتايكوندو.
ويبلغ لاعب التايكوندو الفلسطيني من العمر 18 عاما ويشارك في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الأولى.
وتأهل اللاعب الفلسطيني لدور الـ 16.
وسيلعب عمر في دور الـ 16 ضد الإسباني أدريان فيسينتي المصنف الثاني عالميا.
في المقابل يحتل عمر إسماعيل المركز 15 في التصنيف العالمي.
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