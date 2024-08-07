أولمبياد باريس - سما فاروق تنهي تصفيات الكانوي والكاياك في المركز الأخير

خسرت سما فاروق فرصة الصعود لنصف نهائي منافسات الكانوي والكاياك من التصفيات الأولى.

وحصلت سما على المركز الأخير في التصفية الأولى من 7 مشاركين.

وأنهت سما السباق في دقيقتين و18 ثانية.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز للنهائي للعب على الميدالية.

وتنتقل سما فاروق إلى مرحلة ربع النهائي بين غير المتأهلين لنصف النهائي من مرحلة التصفيات

من هي سما فاروق؟

مواليد 22 يوليو 1998.

بدأت ممارسة اللعبة وعمرها 12 عاما.

لفت أنظارها خلال مرورها هي وشقيقها بذلك التوقيت بجانب النيل ممارسة بعض الأشخاص للعبة.

ومارست سما اللعبة عن طريق الصدفة بعد رغبتها في تجربة الأمر وبعد 3 أشهر انضمت إلى منتخب مصر للكاياك.

خضعت لاختبار سباحة قبل ممارسة الكاياك بالإضافة لاختبار تصرفها حال انقلاب المركب من أجل الحفاظ على سلامتها أولا.

تشارك في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.

تهوى التسوق والسباحة بعيدا عن ممارستها رياضة الكاياك.

مثلها الأعلى النيوزلاندية ليزا كارينجتون، أما على المستوى المحلي فهو مصطفى منصور لاعب التجديف السريع.

درست اللغة التركية في كلية الدراسات اللغوية في جامعة القاهرة وأخذت استراحة من دراستها من أجل الاستعداد لأولمبياد طوكيو، وبسبب تأجيل أولمبياد طوكيو وقت كورونا، أجلت دراستها لسنة إضافية أخرى.

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