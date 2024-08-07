مواعيد مباريات الأربعاء 7 أغسطس - نهائي كأس الرابطة.. وإنتر ضد اتحاد جدة

تقام اليوم مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية بالإضافة إلى عدة وديات استعدادا للموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم اليوم الأربعاء 7 أغسطس.

نهائي كأس الرابطة المصرية

سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.

مباريات ودية

أرسنال × باير ليفركوزن.. 8:00 مساء.

إنتر ميلان × اتحاد جدة.. 9:30 مساء.

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