مواعيد مباريات الأربعاء 7 أغسطس - نهائي كأس الرابطة.. وإنتر ضد اتحاد جدة
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:38
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية بالإضافة إلى عدة وديات استعدادا للموسم الجديد.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم اليوم الأربعاء 7 أغسطس.
نهائي كأس الرابطة المصرية
سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.
مباريات ودية
أرسنال × باير ليفركوزن.. 8:00 مساء.
إنتر ميلان × اتحاد جدة.. 9:30 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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