مواعيد مباريات الأربعاء 7 أغسطس - نهائي كأس الرابطة.. وإنتر ضد اتحاد جدة

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:38

كتب : FilGoal

كريم طارق مع محمد شكري - سيراميكا أمام طلائع الجيش

تقام اليوم مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية بالإضافة إلى عدة وديات استعدادا للموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم اليوم الأربعاء 7 أغسطس.

نهائي كأس الرابطة المصرية

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سيراميكا كليوباترا × طلائع الجيش.. 9:00 مساء - أون تايم سبورتس.

مباريات ودية

أرسنال × باير ليفركوزن.. 8:00 مساء.

إنتر ميلان × اتحاد جدة.. 9:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

مواعيد مباريات اليوم كأس الرابطة المصرية
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