انتهت أولمبياد باريس - مصر (28)-(29) إسبانيا.. خسارة درامية في الثواني الأخيرة
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي منافسات أولمبياد باريس.
ويسعى منتخب الفراعنة لتكرار إنجاز طوكيو بالوصول إلى المربع الذهبي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق70 مصر تهدر فرصتين متتاليتين ونهاية المباراة بتقدم إسبانيا
ق69:35 هدف لإسبانيا من رمية جزائية
ق69 التعادل
ق68:11 إيقاف دقيقتين للاعب إسبانيا بعد اللجوء لتقنية الفيديو
ق66:30 الحكم يعود لتقنية الفيديو وإيقاف علي زين دقيقتين
ق66 التعادل عن طريق دودو بعد تألق محمد علي
الشوط الإضافي الثاني
ق65 نهاية الشوط الإضافي الأول وتقدم إسبانيا 27-26
ق63:25 تقدم إسبانيا مجددا 27-26
ق60:05 تقدم مبكر لإسبانيا 26-25
الشوط الإضافي
نهاية الوقت الأصلي واللجوء لشوطين إضافيين
ق59:48 التعادل 25-25 آخر 12 ثانية والكرة مع مصر
ق59 التقدم 25-24 للفراعنة
ق58 التعادل في سيناريو درامي وسند يتعرض لإيقاف دقيقتين
ق55 النتيجة 23-22 لصالح مصر
ق52:40 تقليص الفارق لهدف واحد فقط 22-21
ق49:05 تقلص الفارق لهدفين فقط 18-20
ق46 وقت مستقطع لإسبانيا ومنتخب مصر لا يزال متقدما
ق45 منتصف الشوط الثاني والتقدم 19-16
ق42:14 الفارق يتقلص 18-15
ق41:15 سند يسجل والتقدم لمصر 18-14
ق38 الفارق يعود لـ 4 أهداف وتقدم مصر 16-12
ق35:30 الفارق يتقلص 11-13
الشوط الثاني
ق30 محمد علي يواصل التألق ونهاية الشوط بتقدم مصر 12-8
ق29 سند يهدر رمية جزائية ثم يسجلها والتقدم 11-8
ق27 التقدم لا يزال مصريا بنتيجة 9-8
ق25 إيقاف دقيقتين لإبراهيم المصري وإسبانيا تقلص الفارق 7-8
ق20:20 سند يهدر انفرادا وتقدم الفراعنة لا يزال 8-6
ق17:45 سيف الدرع يتقدم لمنتخب مصر 6-5
ق15:30 التعادل 5-5 وإصابة يحيى خالد بجانب مهاب سعيد
ق14 إصابة مهاب سعيد وخروجه
ق13:40 تراجع مصري وأول تقدم لإسبانيا 5-4
ق11:50 محمد علي يتصدى لـ 5 من 7 تسديدات
ق10:30 محمد علي يواصل التألق والدرع يرد بالتقدم 4-2
ق10 تقدم مصر 3-2 بعد هدف بكار
ق6:45 هدف أول في المباراة عن طريق يحيى الدرع
ق5 تعادل سلبي حتى الآن
ق1:45 محمد علي يتصدى
انطلاق المباراة