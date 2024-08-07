جمال علام: مستعد للاعتذار لـ رمضان صبحي.. ولم أتحدث عن كولر

أعرب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن استعداده للتقدم بالاعتذار لرمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد أزمته الأخيرة.

وابتعد رمضان صبحي عن المشاركة في المباريات بعد أزمة عينة المنشطات قبل أن يصدر قرار بانتهاء إيقافه وعودته لصفوف فريقه. (طالع التفاصيل)

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس: "رمضان صبحي لاعب مهم جدا وكان ضمن حسابات حسام حسن".

وأضاف "لم أذكر اسمه وأجابت فقط عن وجود تقرير بشأن عينة لاعب. لا أمانع الاعتذار له لكنى لم أخطأ في حقه من الأساس".

وعن هجومه على مارسيل كولر مدرب الأهلي بعد انتقاده ضغط المباريات أوضح " لم أتطرق للحديث عن الأهلي أو كولر، تصريحاتي السابقة كانت عن استكمال كأس مصر أو إلغائه نظرا لاستحالة تأجيل المسابقة".

وأجاب " اعتذار الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر؟ خسارة كبيرة بالطبع في حال تأكد ذلك. الأندية الجماهيرية بشكل عام تواجدها في المسابقة مهم للغاية".

وأتم "تحدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لمناقشة الاستعداد للفترة المقبلة. لدينا مباراتين يومي 6 و10 سبتمبر، والأندية ترغب في منح لاعبيها قسطا من الراحة لذلك نسعى للوصول إلى الحل الأنسب".

وابتعد رمضان صبحي عن المشاركة في المباريات بعد أزمة عينة المنشطات قبل أن يصدر قرار بانتهاء إيقافه وعودته لصفوف فريقه.

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة عبر أون تايم سبورتس: "رمضان صبحي لاعب مهم جدا وكان ضمن حسابات حسام حسن".

وأضاف "لم أذكر اسمه وأجابت فقط عن وجود تقرير بشأن عينة لاعب. لا أمانع الاعتذار له لكنى لم أخطأ في حقه من الأساس".

وعن هجومه على مارسيل كولر مدرب الأهلي بعد انتقاده ضغط المباريات أوضح " لم أتطرق للحديث عن الأهلي أو كولر، تصريحاتي السابقة كانت عن استكمال كأس مصر أو إلغائه نظرا لاستحالة تأجيل المسابقة".

وأجاب " اعتذار الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر؟ خسارة كبيرة بالطبع في حال تأكد ذلك. الأندية الجماهيرية بشكل عام تواجدها في المسابقة مهم للغاية".

وأتم "تحدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لمناقشة الاستعداد للفترة المقبلة. لدينا مباراتين يومي 6 و10 سبتمبر، والأندية ترغب في منح لاعبيها قسطا من الراحة لذلك نسعى للوصول إلى الحل الأنسب".

ورغم رفض الزمالك والمصري وغياب الأهلي أعلن اتحاد الكرة استكمال مسابقة كأس مصر وإليكم الكواليس.

علم FilGoal.com كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأسفر الاجتماع الذي أقيم في مقر اتحاد الكرة بين مسؤولي الاتحاد والأندية المشاركة في كأس مصر عن الموافقة بالأغلبية على استكمال البطولة بشكل طبيعي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر، وأبلغ مسؤولي اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا، وطالب بتعديل المواعيد، نظرا لضغط المباريات وخوفا من تعرض اللاعبين للإرهاق.

مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب سيحسم قراره النهائي بشأن استكمال المسابقة خلال ساعات وهذا ما أكد عليه عبد الواحد السيد مدير الكرة عبر موقع ناديه الرسمي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي لم يحضر اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير بطولة كأس مصر.

وأن الأهلي أبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال البطولة في المواعيد المعلنة مؤخرا.

كما طلب الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة فتح القيد المحلي قبل انطلاق بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تنطلق بعد عدة أيام.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن مواعيد دور الـ16 من بطولة كأس مصر أمس الأحد، ومنها مباريات ستقام يوم الخميس المقبل.

ويبدأ دور الـ16 من كأس مصر يوم 8 أغسطس الجاري، فيما سينتهي يوم 21 من الشهر ذاته.