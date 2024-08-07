سيستمر في أوروبا.. بنفيكا يجدد تعاقد دي ماريا لموسم جديد

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

تجديد بنفيكا لعقد أنخيل دي ماريا

أعلن نادي بنفيكا تجديد تعاقده مع لاعبه أنخيل دي ماريا.

أنخل دي ماريا

النادي : لاعب حر

بنفيكا

ووقع دي ماريا على عقد مع بنفيكا لمدة موسم جديد ليمتد حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك صاحب الـ 36 عاما مع بنفيكا خلال الموسم الماضي في 48 مباراة وخلالها سجل 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

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وانضم دي ماريا إلى بنفيكا في صيف 2007 قادما من روساريو سنترال مقابل 8 ملايين يورو قبل أن ويعود مع بداية الموسم الماضي.

ورحل إلى ريال مدريد في صيف 2010 مقابل 33 مليون يورو، وبعد رحلة طويلة قرر العودة إلى بنفيكا في صيف 2023 دون مقابل قادما من يوفنتوس.

ولعب الجناح الملقب برجل النهائيات 171 مباراة مع بنفيكا طوال مسيرته وسجل 32 هدفا وصنع 43 آخرين.

وحصل دي ماريا مع بنفيكا على بطولة الدوري البرتغالي والسوبر مرة واحدة، ومرتين بكأس الدوري.

وتوج اللاعب البالغ من العمر 36 عاما ببطولة كوبا أمريكا 2024 مع بلاده الأسبوع الماضي.

أنخيل دي ماريا بنفيكا
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