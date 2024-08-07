أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تسحق البرازيل وتضرب موعدا مع صربيا في نصف النهائي

فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة بنتيجة كبيرة على البرازيل في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وسحق منتخب أمريكا نظيره البرازيل بنتيجة 122-87 في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع صربيا في نصف النهائي.

وكان منتخب صربيا تأهل بقيادة نجمه نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في NBA إلى نصف النهائي بعد الفوز على أستراليا.

وسجل ديفين بوكر 18 نقطة كأفضل المسجلين من قبل المنتخب الأمريكي في المباراة.

كما سجل أنتوني إدواردز 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن زميله ديفين بوكر.

ويشارك منتخب أمريكا في أولمبياد باريس بفريق الأحلام الذي يضم أبرز نجوم دوري NBA بقيادة ليبرون جيمس وستيفن كيري وكيفين دورانت وجويل إمبيد وجايسون تايتوم وغيرهم من النجومز

وبعدما سجل 11 نقطة في المباراة أصبح كيفين دورانت الهداف التاريخي للولايات المتحدة عبر تاريخ الألعاب الأولمبية للرجال والسيدات لكرة السلة برصيد 494 نقطة.