أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تسحق البرازيل وتضرب موعدا مع صربيا في نصف النهائي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس

فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة بنتيجة كبيرة على البرازيل في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وسحق منتخب أمريكا نظيره البرازيل بنتيجة 122-87 في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع صربيا في نصف النهائي.

وكان منتخب صربيا تأهل بقيادة نجمه نيكولا يوكيتش أفضل لاعب في NBA إلى نصف النهائي بعد الفوز على أستراليا.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي

وسجل ديفين بوكر 18 نقطة كأفضل المسجلين من قبل المنتخب الأمريكي في المباراة.

كما سجل أنتوني إدواردز 17 نقطة بفارق نقطة واحدة عن زميله ديفين بوكر.

ويشارك منتخب أمريكا في أولمبياد باريس بفريق الأحلام الذي يضم أبرز نجوم دوري NBA بقيادة ليبرون جيمس وستيفن كيري وكيفين دورانت وجويل إمبيد وجايسون تايتوم وغيرهم من النجومز

وبعدما سجل 11 نقطة في المباراة أصبح كيفين دورانت الهداف التاريخي للولايات المتحدة عبر تاريخ الألعاب الأولمبية للرجال والسيدات لكرة السلة برصيد 494 نقطة.

أمريكا كرة سلة أولمبياد باريس ستيفن كيري كيفين دورانت
نرشح لكم
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 6 أغسطس أولمبياد باريس - ميجان لوبيز يحقق الذهبية الخامسة على التوالي في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - الرابعة للعرب.. البحرينية وينفريد يافي تحرز ذهبية 3000 متر موانع.. وتكسر الرقم الأولمبي أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 6 أغسطس.. خسارة برونزية وفرةص جديدة أولمبياد باريس - طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى نانت لمواجهة المغرب أولمبياد باريس - محمد جبر: أطلب من الناس أن تدعو لي.. الميدالية حلمي منذ 20 عاما
أخر الأخبار
جمال علام: مستعد للاعتذار لـ رمضان صبحي.. ولم أتحدث عن كولر ساعة | الكرة المصرية
سيستمر في أوروبا.. بنفيكا يجدد تعاقد دي ماريا لموسم جديد ساعة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - سلة.. أمريكا تسحق البرازيل وتضرب موعدا مع صربيا في نصف النهائي ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي ساعة | باريس 2024
فوت ميركاتو: الأهلي يحاول ضم كورزاوا لاعب سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق 2 ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية 2 ساعة | باريس 2024
المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل 2 ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 6 أغسطس 2 ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ