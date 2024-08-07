أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 00:29

كتب : FilGoal

إيمان خليف

قدمت إيمان خليف الشكر للعالم العربي بالكامل واللجنة الأولمبية لوقوفهم بجانبها خلال الفترة الماضية بعد الأزمة التي تعرضت لها.

وتأهلت إيمان خليف لنهائي منافسات الملاكمة وزن 66 كجم بالفوز على التايلندية جانجام سوافانينج.

وقال إيمان عبر قناة بي إن سبورتس: "فخورة بهذا الإنجاز الجديد، أظن أنني قدمت كل ما أملك للذهاب إلى النهائي وأنا فخورة بأدائي وأداء المدربين، عملنا كفريق لمدة سنوات والحلم اليوم أصبح حقيقة، سنركز من أجل أن نكون على قدر المسؤولية في نهائي الحلم".

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وتابعت "هناك فريق خاص من طرف اللجنة الأولمبية يتابعني ويقوم بواجبه لكي نتفادى الصدمة التي تعرضت لها وأنا أركز على المنافسة والأهم هو أنني تأهلت إلى النهائي وإن شاء الله يكون نهائي جميل وأتمنى أن أكون قدمت ما يحبه الشعب اليوم".

وواصلت "أوجه تحية خاصة إلى أمي وأهدي لها الفوز وأشكر كل عائلتي وقريتي الصغيرة والعالم العربي بالكامل وإن شاء الله سأسعدهم".

وأتمت "الجماهير الجزائرية فاجئتني عند دخولي للقاعة لأنني لم أتوقع أن يحضر بتلك الكثافة".

وانتصرت إيمان بإجماع قرار الحكام بنتيجة 5-0 في النهائي.

وبذلك تضمن إيمان الحصول على الميدالية الذهبية أو الفضية.

وستلعب إيمان المباراة النهائية يوم 9 أغسطس ضد االصينية لو يانج المصنفة الثانية على العالم.

وضمنت الجزائر الحصول على ميدالية ذهبية ثانية بعد كيليا نمور في الجماز أو فضية أولى.

وكانت إيمان قد تعرضت لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تعرضها للتشكيك في هويتها الجنسية وإتهامها بكونها رجل وليست أنثى.

ماذا حدث؟

قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.

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