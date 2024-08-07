فوت ميركاتو: الأهلي يحاول ضم كورزاوا لاعب سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن دخول الأهلي في سباق التعاقد مع لايفن كورزاوا ظهير أيسر باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق.

وقال الموقع إن الأهلي يحاول ضم كورزاوا اللاعب الحر في الوقت الحالي.

وأن عرض الأهلي ليس هو فقط المقدم لـ كورزاوا في الوقت الحالي، ويمتلك اللاعب أيضا عدة عروض أبرزها من تورينو الإيطالي وأيوب سبور التركي، وعرض آخر من أحد الأندية القطرية.

وأصبح كورزاوا بدون ناد منذ نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي.

اللاعب البالغ من العمر 31 عاما يتدرب بشكل فردي مع نادي موناكو.

ويمتلك كورزاوا 257 مباراة في مسيرته الاحترافية سجل خلالها 25 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة.

وبدأ كورزاوا مسيرته الكروية مع موناكو ثم انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2015 مقابل 25 مليون يورو، وخرج للإعارة مع فولام في الموسم قبل الماضي 2022-2023.

قبل أن يعود لصفوف باريس سان جيرمان الموسم الماضي الذي لم يظهر فيه مع الفريق الباريسي سوى مرة واحدة فقط في الدوري ولعب لمدة 8 دقائق.

ولعب كورزاوا مع منتخب فرنسا 13 مباراة دولية سجل خلالها مرة واحدة.