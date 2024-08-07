أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

إيمان خليف

تأهلت الجزائرية إيمان خليف لنهائي منافسات الملاكمة وزن 66 كجم بالفوز على التايلندية جانجام سوافانينج.

وانتصرت إيمان بإجماع قرار الحكام بنتيجة 5-0 في النهائي.

وبذلك تضمن إيمان الحصول على الميدالية الذهبية أو الفضية.

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وستلعب إيمان المباراة النهائية يوم 9 أغسطس ضد الفائزة من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين التايوانية تشين تشين نيين والصينية لو يانج.

وضمنت الجزائر الحصول على ميدالية ذهبية ثانية بعد كيليا نمور في الجماز أو فضية أولى.

وكانت إيمان قد تعرضت لضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تعرضها للتشكيك في هويتها الجنسية وإتهامها بكونها رجل وليست أنثى.

ماذا حدث؟

قبل بداية الأولمبياد تعرضت إيمان لحملة قوية بعدما اُستبعدت من منافسات بطولة العالم في 2023 بسبب فشلها في اختبار الأهلية الجنسية.

وانتصرت إيمان في ثمن النهائي على الإيطالية أنجيلا كاريني بعد انسحابها عقب 46 ثانية فقط.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا أنصفت من خلاله الملاكمة الجزائرية وأدانت الاتحاد الدولي للعبة. (طالع التفاصيل)

واعتذرت الإيطالية عقب تصريحاتها، كما دافع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن بطلة الجزائر.

إيمان خليف أولمبياد باريس 2024 الجزائر
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