المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل

كشف إبراهيم جوهر عضو مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي عن وجود بند في عقد بيع إبراهيم عادل لـ بيراميدز قبل عدة سنوات.

وقال جوهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "سنحصل على 20% من مبلغ إعادة بيع إبراهيم عادل من بيراميدز في حالة رحيله".

وأضاف "قبل بيع إبراهيم عادل للأسيوطي قبل أن يصبح بيراميدز، عرضناه على المصري ولكن المقابل المادي وقتها كان قليل للغاية، وفي النهاية تم بيعه مقابل مليون و700 ألف جنيه".

ويقدم إبراهيم عادل مستوى مميز مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وسجل إبراهيم عادل 3 أهداف مع المنتخب الأولمبي في باريس، بواقع هدفين في إسبانيا وهدف في باراجواي.

ويلعب منتخب مصر ضد المغرب يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، بعدما خسر من فرنسا المستضيف في نصف النهائي.

وانضم إبراهيم عادل البالغ من العمر 23 عاما لصفوف بيراميدز ووقتها كان اسمه "الأسيوطي" في عام 2018 قادما من المريخ البورسعيدي.