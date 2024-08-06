أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 6 أغسطس

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 23:46

كتب : FilGoal

عمر بكار - منتخب مصر كرة يد

تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد يوم الأربعاء عددا من منافسات المصارعة.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

وتأتي مواعيد منافسات البعثة المصرية يوم الثلاثاء كالآتي:

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10:30 صباحا (كرة يد)

مصر × إسبانيا - ربع النهائي

10:30 صباحا (كانوي وكاياك)

سما فاروق - تصفيات فردي 500م كاياك

12:30 ظهرا (المصارعة)

محمد كيشو × هارسان جافاروف (المصنف الأول عالميا) - ثمن نهائي وزن 67 كجم

12:30 ظهرا (المصارعة)

محمود متولي × نور سلطان تورسينوف - ثمن نهائي وزن 87 كجم

4 عصرا (غطس)

مها عامر - تصفيات 3م سلم متحرك

8:25 مساء (المصارعة)

محمد جبر - منافسة على ميدالية وزن 77 كجم

8:30 مساء (سباحة توقيعية)

منافسات الفرق

أولمبياد باريس 2024
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