أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 6 أغسطس
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 23:46
كتب : FilGoal
تواصل البعثة المصرية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024، إذ يشهد يوم الأربعاء عددا من منافسات المصارعة.
وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.
وتأتي مواعيد منافسات البعثة المصرية يوم الثلاثاء كالآتي:
10:30 صباحا (كرة يد)
مصر × إسبانيا - ربع النهائي
10:30 صباحا (كانوي وكاياك)
سما فاروق - تصفيات فردي 500م كاياك
12:30 ظهرا (المصارعة)
محمد كيشو × هارسان جافاروف (المصنف الأول عالميا) - ثمن نهائي وزن 67 كجم
12:30 ظهرا (المصارعة)
محمود متولي × نور سلطان تورسينوف - ثمن نهائي وزن 87 كجم
4 عصرا (غطس)
مها عامر - تصفيات 3م سلم متحرك
8:25 مساء (المصارعة)
محمد جبر - منافسة على ميدالية وزن 77 كجم
8:30 مساء (سباحة توقيعية)
منافسات الفرق
نرشح لكم
أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية أولمبياد باريس - ميجان لوبيز يحقق الذهبية الخامسة على التوالي في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - الرابعة للعرب.. البحرينية وينفريد يافي تحرز ذهبية 3000 متر موانع.. وتكسر الرقم الأولمبي أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 6 أغسطس.. خسارة برونزية وفرةص جديدة أولمبياد باريس - طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى نانت لمواجهة المغرب أولمبياد باريس - محمد جبر: أطلب من الناس أن تدعو لي.. الميدالية حلمي منذ 20 عاما أولمبياد باريس - بعد التقدم والتعرض للإصابة.. منيع يخسر برونزية المصارعة أولمبياد باريس – سلة.. فرنسا إلى نصف النهائي بالفوز على كندا وتضرب موعدا مع ألمانيا