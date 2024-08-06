سكاي: سان جيرمان يبدأ التفاوض بشأن سانشو

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 23:34

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

بدأ باريس سان جيرمان مفاوضاته مع مانشستر يونايتد من أجل ضم جادون سانشو.

سانشو عاد إلى مانشستر يونايتد مرة أخرى بعد انتهاء إعارته إلى بوروسيا دورتموند حيث قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن باريس سان جيرمان أجرى محادثات أولية مع مانشستر يونايتد للتعاقد مع جادون سانشو.

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وأوضحت التقارير أن المحادثات جاءت حول شروط مانشستر يونايتد لإتمام الصفقة.

سانشو كان قد دخل في أزمة مع إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في الموسم المنصرم ليكمله بقميص بوروسيا دورتموند.

ووصل سانشو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند الموسم المنقضي وخسر من ريال مدريد بهدفين دون رد.

وعاد سانشو ليونايتد وشارك في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة تحضيرا للموسم الجديد.

وسيخوض يونايتد المباراة الرسمية الأولى في الموسم الجديد ضد مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية (السوبر) يوم 10 أغسطس الجاري.

أما المباراة الرسمية الأولى ليونايتد في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي هي فولهام يوم 16 أغسطس في الجولة الأولى من المسابقة.

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