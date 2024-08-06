عضو إدارة الإسماعيلي: الأهلي لم يتقدم بعرض لضم عمر الساعي.. وهذا موقف إيهاب جلال

كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن مستجدات العروض المقدمة لـ عمر الساعي لاعب فريقه.

وقال عبد المسيح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم عمر الساعي حتى الآن".

وأضاف "هل هناك اتصالات بين مسؤولي الأهلي والإسماعيلي بشأن عمر الساعي؟ لن أرد على ذلك الآن".

وواصل "إدارة الإسماعيلي لا تمانع بيع عمر الساعي في حالة وصول عرض يليق بقيمة النادي واللاعب".

وأردف "وضعنا بندا في عقد بيع إياد العسقلاني ينص على انضمامه للإسماعيلي في حالة عودته إلى مصر، لا نعرف قانونية هذا البند لكننا وضعناه في العقد لتأمين موقف النادي".

وأتم تصريحاته "إيهاب جلال عمل في ظروف صعبة للغاية مع الإسماعيلي وبشكل شخصي أرى أن استمراره في الموسم المقبل مع الفريق هو الأنسب، ولكن مجلس الإدارة سيناقش كل شيء يخص الفريق في الفترة المقبلة وسيتخذ القرارات المناسبة".