عضو إدارة الإسماعيلي: الأهلي لم يتقدم بعرض لضم عمر الساعي.. وهذا موقف إيهاب جلال

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 23:22

كتب : FilGoal

عمر الساعي - الإسماعيلي

كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن مستجدات العروض المقدمة لـ عمر الساعي لاعب فريقه.

وقال عبد المسيح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم عمر الساعي حتى الآن".

وأضاف "هل هناك اتصالات بين مسؤولي الأهلي والإسماعيلي بشأن عمر الساعي؟ لن أرد على ذلك الآن".

أخبار متعلقة:
وليد دعبس : تراجعت عن الاستقالة.. وقرار الرئيس السيسي بشأن رفعت يثلج الصدور في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لمناقشة مصير كأس مصر

وواصل "إدارة الإسماعيلي لا تمانع بيع عمر الساعي في حالة وصول عرض يليق بقيمة النادي واللاعب".

وأردف "وضعنا بندا في عقد بيع إياد العسقلاني ينص على انضمامه للإسماعيلي في حالة عودته إلى مصر، لا نعرف قانونية هذا البند لكننا وضعناه في العقد لتأمين موقف النادي".

وأتم تصريحاته "إيهاب جلال عمل في ظروف صعبة للغاية مع الإسماعيلي وبشكل شخصي أرى أن استمراره في الموسم المقبل مع الفريق هو الأنسب، ولكن مجلس الإدارة سيناقش كل شيء يخص الفريق في الفترة المقبلة وسيتخذ القرارات المناسبة".

الأهلي الإسماعيلي عمر الساعي
نرشح لكم
المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل وليد دعبس : تراجعت عن الاستقالة.. وقرار الرئيس السيسي بشأن رفعت يثلج الصدور مران الزمالك - تدريبات خاصة لـ نبيل عماد.. وإراحة أوباما قبل مواجهة زد خبر في الجول – الأهلي يبلغ اتحاد الكرة برفضه استكمال كأس مصر في المواعيد المعلنة في غياب الأهلي.. الأندية توافق على استكمال كأس مصر بعد الاجتماع مع اتحاد الكرة عضو إدارة الأهلي ينتقد مسؤولي اتحاد الكرة: التأجيلات وفقا للائحة وليست منحة منكم مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب توقف مفاوضات عطية الله خبر في الجول - أغادير يقترب من قبول عرض الأهلي لضم جمال الشماخ
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - إيمان خليف: الحلم اليوم أصبح حقيقة.. وأوجه التحية لأمي والعالم العربي 6 دقيقة | باريس 2024
فوت ميركاتو: الأهلي يحاول ضم كورزاوا لاعب سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق 18 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - إلى النهائي.. إيمان خليف تفوز على بطلة تايلاند وتنافس على الميدالية الذهبية 27 دقيقة | باريس 2024
المريخ: لدينا نسبة 20% من قيمة إعادة بيع إبراهيم عادل 48 دقيقة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الأربعاء 6 أغسطس 49 دقيقة | باريس 2024
سكاي: سان جيرمان يبدأ التفاوض بشأن سانشو ساعة | الكرة الأوروبية
عضو إدارة الإسماعيلي: الأهلي لم يتقدم بعرض لضم عمر الساعي.. وهذا موقف إيهاب جلال ساعة | الدوري المصري
وليد دعبس : تراجعت عن الاستقالة.. وقرار الرئيس السيسي بشأن رفعت يثلج الصدور ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 انتهت أولمبياد باريس – كرة يد.. مصر (26) - (26) فرنسا.. تعادل قاتل 4 سرقت القلوب في باريس وهي حامل في طفل أولمبي.. الصحافة العالمية تحتفي بالمصرية ندى حافظ