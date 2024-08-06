أولمبياد باريس - ميجان لوبيز يحقق الذهبية الخامسة على التوالي في المصارعة الرومانية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 22:40

كتب : FilGoal

ميجان لوبيز لاعب المصارعة الرومانية

توج الكوبي ميجان لوبيز بالميدالية الذهبية لمنافسات المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

لوبيز فاز في النهائي على التشيلسي ياسماني أكوستا.

ودخل لوبيز التاريخ بعد تتويجه بالميدالية الذهبية إذ أصبح أول رياضي يحصل على 5 ميداليات ذهبية في منافسات المصارعة الرومانية.

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وحصل لوبيز على الميدالية الذهبية في جميع دورات الألعاب الأولمبية بداية من بكين 2008 وحتى باريس 2024.

وبعد نهاية مواجهته ضد ياسماني خلع لوبيز حذائه في إشارة لاعتزال صاحب الـ 41 عاما لعب المصارعة الرومانية بشكل نهائي.

ياسماني أكوستا كان قد فاز على المصري عبد اللطيف مناع في دور ربع النهائي بنتيجة 2-1.

اللاعب التشيلي تأهل في جميع مبارياته السابقة بأفضلية التعادل بالنقطة الأخيرة.

أولمبياد باريس ميجان لوبيز مصارعة رومانية
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