أولمبياد باريس - الرابعة للعرب.. البحرينية وينفريد يافي تحرز ذهبية 3000 متر موانع.. وتكسر الرقم الأولمبي

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 22:38

كتب : FilGoal

البحرينية وينفريد يافي

حصدت العداءة البحرينية وينفريد يافي ذهبية سباق 3000 متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

وفازت وينفريد يافي بالميدالية الذهبية وكسرت الرقم الأولمبي للسباق بعدما أنهته في زمن 8:52.76 دقيقة.

وتعد الميدالية هي الرابعة بشكل رسمي للعرب في أولمبياد باريس.

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وكانت الميدالية الأولى للعرب حققها التونسي فارس فرجاني في منافسات السلاح بعدما حصد الفضية.

وحصد المصري محمد السيد ثاني ميداليات العرب في باريس بعدما حصل على برونزية سلاح سيف المبارزة.

والميدالية الثالثة حققتها الجزائرية كيليا نمور بعدما فازت بذهبية الجمباز الفني.

البحرينية وينفريد يافي أولمبياد باريس 2024
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