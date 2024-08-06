أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 6 أغسطس.. خسارة برونزية وفرصة جديدة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 22:09

كتب : FilGoal

مصر في أولمبياد باريس 2024

انتهى اليوم الثلاثاء 6 أغسطس لمنافسات لبعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وشهد اليوم العديد من النتائج في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، ولا يزال هناك فرصة لحصد ميدالية برونزية غدا الأربعاء.

ويقدم FilGoal.com نتائج البعثة المصرية لليوم الثلاثاء في أولمبياد باريس.

الوثب العالي

إسراء عويس تحتل المركز 15 في التصفيات وتفشل في التأهل للنهائيات.

رمي الرمح

مصطفى عبد الخالق يفشل في التأهل إلى الدور النهائي ويودع من التصفيات بعدما حقق رمية ناجحة بمسافة 74.87 متر.

إيهاب عبد الرحمن يفشل في التأهل إلى الدور النهائي ويودع من التصفيات بعدما حقق رمية ناجحة بمسافة 72.98 متر.

الغطس

3 متر سلم متحرك

محمد فاروق حل في المركز الـ23 في منافسات الغطس من أصل 25 لاعبا، يتأهل أول 18 فقط إلى النهائيات.

المصارعة الرومانية

خسارة ندى مدني من الصينية فينج زيكي في منافسات وزن 50 كجم بنتيجة 7-2.

محمد جبر يصل إلى نصف النهائي قبل أن يخسر أمام الإيراني محمد هادي سارفي ويلعب غدا الأربعاء على الميدالية البرونزية في وزن 97 كجم.

عبد اللطيف منيع يخسر مباراة الترضية للميدالية البرونزية ضد الصيني لينج زي مينج في وزن 130 كجم.

السباحة توقيعية

حصد منتخب سيدات مصر المركز العاشر والأخير بإجمالي 486.75 نقطة خلف أستراليا التي تقدمت مركزا بـ 516.46 نقطة

وتقام غدا منافسات اليوم الختامي.

مصر عبد اللطيف منيع محمد جبر مصارعة رومانية أولمبياد باريس باريس 2024
نرشح لكم
أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو أولمبياد باريس – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الأخير أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر البرونزية في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - التونسي جندوبي ينافس على برونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - المغرب يستعيد الخنوس أمام مصر
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - ميداليته الثانية لـ تونس.. جندوبي يفوز ببرونزية في التايكوندو 5 دقيقة | باريس 2024
مرموش يسجل في فوز فرانفكورت بخماسية وديا 14 دقيقة | المحترفون
أولمبياد باريس - ملخص نتائج البعثة المصرية 7 أغسطس.. خسارة برونزية جديدة 20 دقيقة | باريس 2024
صفقات طويلة الأمد.. أثليتك: تشيلسي يضم سامو من أتليتكو مدريد 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد باريس - السعودية دنيا أبو طالب تخسر البرونزية في التايكوندو 33 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – منتخب مصر للسباحة التوقيعية يحتل المركز الأخير 39 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر البرونزية في المصارعة الرومانية 43 دقيقة | باريس 2024
مصطفى محمد يسجل هدفا في تعادل نانت مع لوريان ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 سلوت: لا أستغرب ما قيل لي عن صلاح