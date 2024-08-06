أولمبياد باريس - طائرة خاصة تنقل منتخب مصر إلى نانت لمواجهة المغرب

وصلت بعثة منتخب مصرالأولمبي إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادا للقاء المغرب.

ويلعب منتخب مصر أمام المغرب يوم الخميس فى لقاء تحديد المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وانتقلت البعثة من مدينة ليون إلى نانت عبر طائرة خاصة وذلك لتوفير الجهد فى ظل حالة الإجهاد التى يعاني منها الفريق.

وفور وصول بعثة المنتخب الأولمبي إلى نانت، خاض اللاعبون تدريبات استشفائية تحضيرا لمواجهة المغرب.

وخسر منتخب المغرب أمام إسبانيا 2-1 في نصف نهائي أولمبياد باريس بعدما كان متقدما بهدف.

فيما خسر منتخب مصر على يد نظيره الفرنسي مستضيف البطولة بنتيجة 3-1 بعد وصول المباراة إلى شوطين إضافيين.

وتقام المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا.