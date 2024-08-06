أولمبياد باريس – سلة.. فرنسا إلى نصف النهائي بالفوز على كندا وتضرب موعدا مع ألمانيا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

منتخب فرنسا لكرة السلة في أولمبياد باريس

تأهل منتخب فرنسا لكرة السلة للرجال إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وذلك بالفوز على كندا في ربع النهائي.

وفاز منتخب فرنسا على كندا بنتيجة 82-73 ليتأهل إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة تألق جويرشون يابوسيلي لاعب المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد، وسجل 22 نقطة وأكمل 6 متابعات.

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وسيلعب منتخب فرنسا في نصف النهائي ضد منتخب ألمانيا الذي فاز على اليونان في الدور ذاته.

ويعتبر منتخب ألمانيا هو بطل كأس العالم لكرة السلة الماضية.

وفي الناحية الأخرى من نصف النهائي سيلعب منتخب صربيا ضد الفائز من مواجهة أمريكا والبرازيل.

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