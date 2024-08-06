مران الزمالك - تدريبات خاصة لـ نبيل عماد.. وإراحة أوباما قبل مواجهة زد

فتح فريق الزمالك ملف الاستعداد لمواجهة زد بمسابقة الدوري عقب الفوز، أمس الإثنين على إنبي.

وفاز الزمالك على إنبي 4-2 في المباراة التي أقيمت ضمن مؤجلات الجولة 22 من الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد يوم الخميس المقبلة في مباراة مؤجلة من الجولة 23.

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة إنبي تحضيرا لمواجهة زد.

وخاضت هذه المجموعة فقرة تدريبات تأهيلية داخل أرضية الملعب تحت قيادة جواو ميجيل مخطط الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

فيما حصل يوسف إبراهيم أوباما لاعب وسط الفريق، على راحة من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقياد جوميز.

ومن المقرر أن ينتظم يوسف أوباما في التدريبات الجماعية المُقبلة بشكل طبيعي استعداداً للقاء فريق زد.

فيما أدى نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، تدريبات تأهيلية خاصة، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الكتف.

ويسعي الجهاز الطبي للفريق لتجهيز نبيل عماد بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

كما وضع الجهاز الطبي للفريق، برنامجاً تأهيلياً وعلاجياً خاصاً لأحمد عبد الرحيم "ايشو" لاعب الأبيض، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

و يعاني "ايشو" من آلام في العضلة الخلفية، وخضع لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي لتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له.

ري الممتاز.

وأدى المستبعدون من مباراة إنبي الأخيرة ، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران.

وحرص جوميز على منح اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل وشرح الأفكار الخططية المطلوب تنفيذها.

و خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في جزء من الملعب تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون للفريق.