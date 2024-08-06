أولمبياد باريس - رغم الخسارة من فرنسا.. هنري يشيد بأداء منتخب مصر

أشاد تيري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي بأداء منتخب مصر خلال مواجهة الفريقين.

وفاز منتخب فرنسا على مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وقال هنري عبر صحية لو باريزيان عقب المباراة: "سأكون صريحا، أنا سعيد جدا لأنك عندما ترى الجميع يفوزون بالميداليات، حينها لا تريد أن تكون الفرق الذي لم يجلب واحدة، سنى ما سيحدث في حديقة الأمراء ولكن في الحقيقة أنا أعيش حلما لا أريض الاستيقاظ منه".

وواصل "أريد أن أرفع القبعة لمصر لأنه لم يكن فريقا سهلا؟، والآن سيعرف الجميع كم ستكون المباراة صعبة ضد إسبانيا لأنهم يصلون إلى النهائي دائما سواء في السيدات أو الرجال".

وتابع "عندما سجل ماتيتا الهدف الثاني شعرت بالخلاص، كنا في ذلك الوقت نتسائل حول التغييرات واخترت الإبقاء على لاكازيت وماتيتا، لقد خلقنا عدد لا يحصى من الفرص ولكن عندما لا تسجلهم حينها لا تكون في مأمن من إمكانية ضربك بهمة مرتدة".

وسيلعب منتخب فرنسا في النهائي ضد إسبانيا، بينما يلتقي منتخب مصر مع المغرب في مباراة التتويج بالميدالية البرونزية.