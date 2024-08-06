كرة نسائية - الأهلي يعلن التعاقد مع 3 لاعبات
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 20:21
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع 3 لاعبات لتدعيم صفوف فريق كرة القدم النسائية في النادي.
وضم الأهلي كل من نادين غازي وأمنية سمير وأمل ناصر.
وكان الأهلي أعلن منذ أسابيع تعيين الفرنسي ديميتري ليبوف مديرا فنيا لفريق كرة القدم للسيدات.
ويسعى الأهلي لتكوين فريق سيدات كرة القدم للمشاركة في المسابقات المحلية.
وبدأ الأهلي العام الماضي تكوين فريق سيدات كرة القدم من مواليد 2005.
وتعتبر أكاديمية الكرة النسائية بالأهلي هي نواة للفريق وما يليه من فرق سيتم تكوينها لاحقا للمشاركة في المسابقات الرسمية.
وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق تعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي.
ويعد شادي محمد من أكثر قادة الأهلي حصدا للألقاب، إذ فاز خلال مسيرته بقميص الأحمر22 لقبا.
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